Український боксер захистив свої титули нокаутом у першому ж раунді

Український боксер Даніель Лапін (13-0, 5 КО), володар поясів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі захистив свої титули у бою проти Крістапса Бульмейстерса (Латвія).

Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу Rising Stars, організованого промоутерською компанією українського чемпіона Олександра Усика Usyk 17 Promotions.

Даніель Лапін відправив Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО) в нокаут уже в першому раунді. Сам бій тривав трохи більше хвилини.

Крім того, в рамках події першу перемогу у професійному боксі здобув олімпійський чемпіон-2024 Олександр Хижняк. У дебютному бою він переміг колумбійця Вільмера Барона (8-13-1, 6 КО).

Днями в Україну приїхав відомий британський боксер Ентоні Джошуа. Він зʼявився у Києві в компанії українського чемпіона Олександра Усика.

Пізніше Усик розповів, що вони відвідали меморіал пам'яті загиблих воїнів на Майдані Незалежності. Джошуа ще жодного разу не був в Україні, і погодився на пропозицію Усика відвідати нашу країну.

"Є два види іноземців: які бояться і не їдуть, і які кажуть: "Так, ми готові". Ось Джей – це один із тих, що, коли ми почали спілкуватися, і я йому сказав, що ми на декілька днів поїдемо в Україну, то він відповів, що не був ще в нашій державі. Тому коли я спитав, чи він хоче, він відповів: "так"", – поділився український чемпіон.

