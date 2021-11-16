Василь Ломаченко залишив позаду навіть лідера pound-for-pound Сауля Альвареса.

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу боксерів з найкращим відсотком точних силових ударів.

В даними статистики, яку веде відома система оцінки ударів Compubox, Ломаченко має показник 47.7% точних ударів. Це найкращий показник у світі на сьогодні.

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Нагадаємо, колишній чемпіон світу Василь Ломаченко зараз перебуває в США, де готується до бою з Річардом коммі.

Василь Ломаченко: профайл боксера

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.

Автор: Володимир Медяник