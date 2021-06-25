Британський боксер готується до бою проти українця.

Ентоні Джошуа, який буде захищати у бою з Олександром Усиком звання чемпіона світу за версією WBO, поділився очікуваннями від довгоочікуваного поєдинку.

Слова 31-річного британця наводить TalkSport.

"Я повинен захистити свої титули. Я тренуватимуся разом з Беном Уіттакером і командою Великобританії, готуючись до чемпіонського бою, поки ці хлопці готуються до Олімпійських ігор. Я виграю в Усика, тому що я повинен, у мене немає іншого виходу. А потім я перейду до наступного бою за титул абсолюту", - дав свій коментар Джошуа.

"Отож, ми знову на шляху до титулу за звання абсолютного чемпіона світу, і я підтримую олімпійських хлопців. Сподіваюся, наступний мій бій буде за звання абсолютного чемпіона. У 2021 і 2022 роках на боксерську арену буде звернено багато уваги. Я не думаю про бій Ф'юрі - Вайлдер. Але Ф'юрі виграв останній бій, так що я віддаю перевагу йому, тому що ти настільки сильний, як твій останній виступ. Успіхів їм обом", - додав Ентоні.

Нагадаємо, що промоутер Джошуа не проти дати Усику ще один бій в разі поразки.

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін