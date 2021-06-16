Британський чемпіон "Ей Джей" хоче перестрахуватися та мати в разі чого опцію реваншу.

Промоутер Едді Хірн, котрий представляє інтереси Ентоні Джошуа, назвав нові цікаві деталі майбутньої угоди з Олександром Усиком. Зокрема, він предметно розглядає можливість матчу-реваншу після першого бою. А також Хірн підкреслив, що довіряє менеджеру українця Олександру Красюку більше, ніж Бобу Аруму.

Слова Хірна приводить Boxing-social.

"Якщо Усик програє, то ми дамо йому ще один бій. Джошуа ставить на карту усі пояси й багато, багато десятків мільйонів доларів. Якщо є можливість провести реванш, то це було б грандіозним боєм. Якщо для Усика є комерційний сенс в тому, щоб брати участь в реванші (а він є), то це те, на що ми теж дивимося. Це величезна можливість. Якщо Олександр виграє, він заробить колосальний статок", - сказав Хірн.

"Я довіряю Олександру Красюку набагато більше, ніж Бобу Аруму. Тут немає ніяких прихованих мотивів. Усик хоче битися з Джошуа, Джошуа хоче битися з Усиком. Ентоні хоче зберегти свої пояси, а для цього йому треба перемогти Усика. Отож, бій буде 18 вересня або 25 вересня. Борис Джонсон повинен розібратися в собі й в карантинних обмеженнях у Великобританії. Світ повертається в нормальне русло, і нам також необхідно повернутися до нормального стану", - додав Едді.

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист титулу проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу WBO, WBA, IBF і IBO.

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Автор: Артем Будрін