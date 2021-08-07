Олександр Хижняк не зумів завоювати золоту медаль.

Представники Федерації боксу України Володимир Продивус і Донатас Піскун прокоментували поразку Олександра Хижняка у фіналі Олімпійських ігор.

У третьому раунді фінального бою рефері зарахував Хижняку нокаут, зупинивши поєдинок.

Як повідомляється на сторінці ФБУ в Facebook, президент організації Продивус звинуватив у поразці українця суддю:

"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду.

Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт? Абсолютно незрозуміле рішення судді позбавило нашого Олександра заслуженого золота. Олександр Хижняк - легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!".

Також своєю думкою в Facebook поділився виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун:

"Суддя одноосібно вирішив долю цього поєдинку: не поставив бразильця в кут рингу, не став вести відлік нокдауну, безпідставно зупинив бій. Неначе суддя чекав такої можливості. Найголовніше, що немає можливості подавати протести на дії рефері і суддів. Протягом бою рефері дав бразильцеві більше трьох усних попереджень, але не покарав офіційним попередженням, хоча повинен був".

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"Такі ситуації в житті трапляються для того, щоб робити нас усіх сильнішими. Ми всі бачили твій чистий бій, знаємо про всі твої перемоги, знаємо про твою перемогу над бразильцем. Сьогодні теж була твоя чиста перемога. Ми всі з тобою і підтримуємо тебе", - звернувся він до Хижняка.

Олександр Хижняк: досягнення

Хижняк ставав чемпіоном світу в 2017 році. На тому турнірі він був визнаний найкращим боксером чемпіонату.

Також в його активі перемога на чемпіонаті Європи-2017, бронза на ЧЄ-2015 і перемога на Європейських іграх-2019.

Олімпійські ігри в Токіо - перша Олімпіада в кар'єрі 26-річного українця.

Автор: Антон Дудар