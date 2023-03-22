Максим Галінічев добровольцем вступив до лав українських захисників.

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув призер юнацької Олімпіади-2018 Максим Галінічев.

22-річний боксер пішов з життя 10 березня в Луганській області, повідомляє Федерація боксу України.

"Вся боксерська сім'я буде вічно пам'ятати Максима. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині боксера", - йдеться в повідомленні ФБУ.

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Максим Галінічев ставав чемпіоном Європи-2017 серед молоді (до 17 років), срібним призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 року в Буенос-Айресі та срібним призером чемпіонату Європи-2021 (до 22 років).

У травні 2022 року Галінічев відмовився брати участь у чемпіонаті Європи з боксу і добровольцем вступив до лав українських захисників у складі десантно-штурмових військ.

Під час війни боксер отримав два поранення, але знову повернувся на фронт. Галінічев захищав Україну у 2 батальйоні 5 роти 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади (25 ОПДБр, військова частина А1126).

Раніше УНІАН повідомляв, що в боях з російськими окупантами під Бахмутом у віці 30 років загинув боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

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