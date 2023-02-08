Український боксер розповів, що потрібно робити, коли побачив російські новини.

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився думками щодо пропаганди РФ.

В ефірі свого YouTube-каналу "USYK17" український спортсмен дав пораду, як уберегти себе від російських новин.

"Не дивіться російські новини. Взагалі. А якщо побачили, то обов'язково потрібно окропити себе святою водою", - сказав Олександр Усик.

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Зараз Олександр Усик веде переговори про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти британського боксера Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC.

Як повідомив раніше менеджер українського боксера Олександр Красюк, бій Усик - Ф'юрі відбудеться, найімовірніше, наприкінці квітня. Пріоритетною датою проведення поєдинку є 29 квітня.

Додамо, переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Нагадаємо, останнім абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі був Леннокс Льюїс, який переміг в об'єднавчому бою Евандера Холіфілда в 1999 році.

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