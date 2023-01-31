Український боксер записав нове звернення до Тайсона Ф'юрі.

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує тролити чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Українець опублікував у своєму Твіттері чергове відеозвернення до "Циганського короля". Усик звернувся до Ф'юрі прямо з тренування, яке проводить в басейні.

"Гей, пузо, я йду за тобою", - сказав Усик.

Відео дня

Hey, Belly I’m coming for you!@Tyson_Fury pic.twitter.com/kX0FThGGIK — Alexander Usyk (@usykaa) January 31, 2023

Нагадаємо, переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між командами Усика і Ф'юрі тривають вже кілька місяців. Олександр Красюк, який представляє інтереси українського боксера, напередодні заявив, що бій Усик - Ф'юрі найімовірніше відбудеться наприкінці квітня.

Усик - Ф'юрі: перед боєм

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів проти Дерека Чісори 3 грудня цього року. "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Букмекери назвали британця фаворитом у протистоянні проти Усика.

Вас також можуть зацікавити новини: