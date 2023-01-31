Олександр Усик / фото REUTERS

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик продовжує тролити чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. 

Українець опублікував у своєму Твіттері чергове відеозвернення до "Циганського короля". Усик звернувся до Ф'юрі прямо з тренування, яке проводить в басейні.

"Гей, пузо, я йду за тобою", - сказав Усик.

Відео дня

Нагадаємо, переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між командами Усика і Ф'юрі тривають вже кілька місяців. Олександр Красюк, який представляє інтереси українського боксера, напередодні заявив, що бій Усик - Ф'юрі найімовірніше відбудеться наприкінці квітня

Усик - Ф'юрі: перед боєм

Вас також можуть зацікавити новини: