Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик поділився своєю думкою про реванш між британцем Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком.
Гвоздик вважає, що Олександр Усик після першої перемоги над Ентоні Джошуа знову поб'є британця.
"Був скептично налаштований перед першим боєм незважаючи на те, що Усик мій друг. Він виконав блискучу роботу, яку, вважаю, повторить і в реванші.
Джошуа говорив, що вб'є Усика і заподіє йому біль. Все залежить від його настрою, але в реванші я точно поставлю на Олександра", - сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу FightHub.
Читайте також"На кримському кордоні кошмарять": Усик розповів, коли востаннє був на півостровіВарто відзначити, що Джошуа активно готується до реваншу з Усиком - його консультував навіть легендарний Флойд Мейвезер.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.