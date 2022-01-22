Олександр Гвоздик не сумнівається в перемозі свого співвітчизника.

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик поділився своєю думкою про реванш між британцем Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком.

Гвоздик вважає, що Олександр Усик після першої перемоги над Ентоні Джошуа знову поб'є британця.

"Був скептично налаштований перед першим боєм незважаючи на те, що Усик мій друг. Він виконав блискучу роботу, яку, вважаю, повторить і в реванші.

Джошуа говорив, що вб'є Усика і заподіє йому біль. Все залежить від його настрою, але в реванші я точно поставлю на Олександра", - сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу FightHub.

Читайте також"На кримському кордоні кошмарять": Усик розповів, коли востаннє був на півостровіВарто відзначити, що Джошуа активно готується до реваншу з Усиком - його консультував навіть легендарний Флойд Мейвезер.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш