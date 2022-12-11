Теофімо Лопес став претендентом на пояс WBC у першій напівсередній вазі.

У ніч з 10 на 11 грудня в Нью-Йорку на Madison Square Garden пройшов бій за титул інтернаціонального чемпіона WBO в першій напівсередній вазі, між американцем Теофімо Лопесом і представником Іспанії Сандором Мартіном. Також поєдинок мав статус бою-елімінатора WBC.

Лопес в бою з Мартіном мав перевагу, але поєдинок виявився складним для нього.

У 2-му раунді титулований американець побував у нокдауні, проте піднявся і перехопив ініціативу.

Відео дня

Поєдинок тривав усі 10 раундів. За підсумками бою двоє з трьох суддів віддали перемогу Тео Лопесу - 96-93 і 97-92, третій - Мартіну з 95-94.

Відео найкращих моментів бою Лопес - Мартін

Додамо, що це був другий бій Теофімо Лопеса в першій напівсередній вазі. Дебютував у цьому дивізіоні американець у серпні, коли достроково виграв у Педро Кампи.

Тепер Лопес став претендентом на пояс WBC в першій напівсередній вазі, яким володіє Реджіс Прогрейс.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Теофімо Лопес виграв в українця Василя Ломаченка бій за три пояси легкої ваги і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

У наступному поєдинку Лопес сенсаційно програв австралійцю Джорджу Камбососу, втративши титул абсолютного чемпіона.

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