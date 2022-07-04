В рамках вечора боксу, який пройшов напередодні в Німеччині, відбувся поєдинок українського боксера Андрія Великовського проти представника Румунії Каталіна Парасківяну. Бій завершився ефектною перемогою українця.
Цей бій не був титульним і повинен був тривати десять раундів, проте його кульмінація настала в шостому, коли Великовський завдяки серії потужних ударів відправив Парасківяну за межі рингу.
Каталін спробував повернутися і продовжити поєдинок. На це 27-річний уродженець Маріуполя відповів потужною серією ударів, і рефері довелося зупинити бій. Перемога Андрія Великовського технічним нокаутом.
Відео нокауту:
За свою кар'єру Андрій Великовський провів 25 поєдинків - 21 перемога (13 нокаутом), 2 нічиї та 2 поразки. Він володіє інтерконтинентальним поясом IBO.
Раніше УНІАН повідомляв, що непереможний чемпіон світу Муроджон Ахмадалієв завдяки брутальному нокауту на останніх секундах ефектно захистив свій титул.