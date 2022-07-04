Андрій Великовський здобув 21-шу перемогу на професійному рингу.

В рамках вечора боксу, який пройшов напередодні в Німеччині, відбувся поєдинок українського боксера Андрія Великовського проти представника Румунії Каталіна Парасківяну. Бій завершився ефектною перемогою українця.

Цей бій не був титульним і повинен був тривати десять раундів, проте його кульмінація настала в шостому, коли Великовський завдяки серії потужних ударів відправив Парасківяну за межі рингу.

Каталін спробував повернутися і продовжити поєдинок. На це 27-річний уродженець Маріуполя відповів потужною серією ударів, і рефері довелося зупинити бій. Перемога Андрія Великовського технічним нокаутом.

Відео нокауту:

За свою кар'єру Андрій Великовський провів 25 поєдинків - 21 перемога (13 нокаутом), 2 нічиї та 2 поразки. Він володіє інтерконтинентальним поясом IBO.

Раніше УНІАН повідомляв, що непереможний чемпіон світу Муроджон Ахмадалієв завдяки брутальному нокауту на останніх секундах ефектно захистив свій титул.

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