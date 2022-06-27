Муроджон Ахмадалієв успішно захистив свої пояси в поєдинку проти Ронні Ріоса.

Чемпіон світу за версіями WBA і IBF у першій напівлегкій вазі Муроджон Ахмадалієв переміг технічним нокаут обов'язкового претендента за версією WBA Ронні Ріоса. Бій завершився на останніх секундах 12-го раунду.

Ахмадалієв володів перевагою протягом усього поєдинку, нейтралізуючи спроби претендента чинити пресинг і успішно контратакуючи передньою правою рукою.

У дванадцятому раунді Ахмадалієв пішов в атаку і відправив суперника в нокдаун, а потім змусив рефері зупинити поєдинок.

Відео нокауту:

Після перемоги Ахмадалієв сказав, що травмував ліву руку в другому раунді і беріг її до заключного раунду, коли вирішив ризикнути і піти за достроковою перемогою.

"У другому раунді я пошкодив руку. Я влучив йому в лоб і травмував руку. Я використовував передню руку, і це було дуже успішно, але я хвилювався за решту бою", - сказав Ахмадалієв.

Крім того, після бою Муроджон заявив, що готовий боксувати з будь-яким суперником, якого йому запропонують промоутери, але не назвав ніяких імен.

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