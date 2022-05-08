Арнольд Хегай впевнено переміг мексиканця Рубена Тостадо Гарсію.

У німецькому Кельні відбувся вечір боксу, на якому виступили представники України.

Знаменитий український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай нокаутував мексиканця Рубена Тостадо Гарсію.

У другому раунді Хегай двічі відправляв суперника в нокдаун, а в третьому після чергової потужної атаки українця рефері завершив поєдинок.

Arnold Khegai has Tostado hurt BAD in RD2! #Probellumpic.twitter.com/kxJ2YvW0w0 — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Це 18-та (11 нокаутів) перемога Хегая в професійному боксі.

У січні 2020-го Хегай зазнав поразки у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBO і статус обов'язкового претендента WBO проти Стівена Фултона.

В іншому бою цього вечора український боксер грузинського походження Цотне Рогава не залишив шансів Майклу Бассетту з Великобританії, вигравши технічним нокаутом.

Body work gets it done as Tsotne Rogava finishes Basset at the end of RD2! #Probellumpic.twitter.com/FcXJJoXqmP — Probellum (@probellum) May 7, 2022

Це був другий бій 29-річного українця в професіоналах. У своєму першому бою Рогава розібрався з хорватом Петером Мрвалжем.

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