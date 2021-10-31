11 грудня український боксер проведе поєдинок проти Річарда Коммі.

Промоутерська компанія TopRank підтвердила, що Василь Ломаченко проведе 11 грудня бій проти представника Гани Річарда Коммі.

Зустріч боксерів в ринзі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden. Подія була офіційно оголошена під час телетрансляції Top Rank Boxing на ESPN.

Зазначимо, що 34-річний Коммі - перший африканський суперник у профі-кар'єрі Ломаченка.

Є вірогідність, що в разі перемоги над Коммі Василь все ж таки переконає Теофімо Лопеса провести реванш. Сам Лопес 27 листопада буде захищати свої титули в бою проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

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Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але торік він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Артем Будрін