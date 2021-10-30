Сергій Городнічев вважає, що Василь Ломаченко "розкатає" свого суперника.

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев поділився своїм прогнозом на майбутній бій між Василем Ломаченком і Річардом Коммі.

Городнічев поділився прогнозом на своєму YouTube-каналі.

Фахівець вважає, що Коммі в цьому бою зможе розраховувати тільки на один нокаутуючий удар.

За словами Городнічева, Ломаченко навряд чи захоче лізти в "рубку" з Коммі:

"Ломаченко буде робити з Коммі клоуна. Якщо він зарядиться на удар і захоче його нокаутувати в рубці, то, я так думаю, це буде його помилка. Навіщо йому нариватися на удар, перекриватися, десь хапати? Захоплення ці всі, клінчі ні до чого хорошого Василя не приведуть. Тільки буде сумбурність бою, і, природно, тієї краси, яка у нього є, Ломаченко не покаже".

Городнічев зазначив, що Ломаченко виграє за рахунок переваги на ногах:

"Завдання буде легко рухатися на ногах, розстрілювати з дистанції і робити з Коммі клоуна. Річард зрозуміє, що починає програвати, побачить це, почне йти вперед, ставатиме агресивним, спробує зловити Ломаченка на помилках, кидатиметься. Василь цим скористається і просто Коммі розкатає".

Нагадаємо, бій Ломаченко - Коммі запланований на 11 грудня.

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Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Антон Дудар