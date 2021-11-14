Американка Алісія Баумгартнер шокувала британку Террі Харпер.

Американська боксерка Алісія Баумгартнер яскраво нокаутувала представницю Великобританії Террі Харпер та відібрала в неї чемпіонські пояси за версіями WBC та IBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Зустріч суперниць пройшла в андеркарті вечора боксу Кід Гелахад - Кіко Мартінес. Баумгартнер на початку бою відправила опонентку на канвас. Після цього потрясіння Харпер так і не змогла впіймати свою гру. Вона спробувала виправити ситуацію, але Алісія завдала удару і Харпер опинилася в стоячому нокауті. Рефері припинив бій достроково.

Баумгартнер здобула 11-у звитягу при одній поразці. Террі програла вперше в кар'єрі. В неї так само 11 перемог в активі.

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Автор: Артем Будрін