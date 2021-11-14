31-річний британський боксер Кід Гелахад у себе на батьківщині проводив перший захист титулу чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі. Проте його сенсаційно знищив 35-річний іспанець Кіко Мартінес.
До початку бою на Гелахада букмекери пропонували коефіцієнт 1,06, а на Мартінеса - аж 11,00.
Британець неймовірно впевнено розпочав поєдинок, але в п'ятому раунді Мартінес зненацька відправив його у нокдаун.
MARTINEZ FLOORS GALAHAD IN THE FIFTH!#GalahadMartinezpic.twitter.com/Pq5kJrWHp3— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021
Рефері дозволив продовжити бій, а через кілька секунд пролунав рятівний гонг. Втім, на початку шостого раунду Мартінес першим ударом за три секунди поклав на підлогу британця.
KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND!#GalahadMartinezpic.twitter.com/ztiAREQKyo— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021
Для Гелахада це друга поразка в кар'єрі при 28-и перемогах. А Мартінес здобув 43-тю звитягу при 10-и поразках і 2-х нічиїх.