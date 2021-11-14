Кіко Мартінес створив справжню сенсацію.

31-річний британський боксер Кід Гелахад у себе на батьківщині проводив перший захист титулу чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі. Проте його сенсаційно знищив 35-річний іспанець Кіко Мартінес.

До початку бою на Гелахада букмекери пропонували коефіцієнт 1,06, а на Мартінеса - аж 11,00.

Британець неймовірно впевнено розпочав поєдинок, але в п'ятому раунді Мартінес зненацька відправив його у нокдаун.

Рефері дозволив продовжити бій, а через кілька секунд пролунав рятівний гонг. Втім, на початку шостого раунду Мартінес першим ударом за три секунди поклав на підлогу британця.

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND!#GalahadMartinezpic.twitter.com/ztiAREQKyo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021

Для Гелахада це друга поразка в кар'єрі при 28-и перемогах. А Мартінес здобув 43-тю звитягу при 10-и поразках і 2-х нічиїх.

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Автор: Артем Будрін