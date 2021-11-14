Кід Гелахад (праворуч) був знищений Кіко Мартінесом / фото REUTERS

31-річний британський боксер Кід Гелахад у себе на батьківщині проводив перший захист титулу чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі. Проте його сенсаційно знищив 35-річний іспанець Кіко Мартінес.

До початку бою на Гелахада букмекери пропонували коефіцієнт 1,06, а на Мартінеса - аж 11,00.

Британець неймовірно впевнено розпочав поєдинок, але в п'ятому раунді Мартінес зненацька відправив його у нокдаун.

Рефері дозволив продовжити бій, а через кілька секунд пролунав рятівний гонг. Втім, на початку шостого раунду Мартінес першим ударом за три секунди поклав на підлогу британця.

Для Гелахада це друга поразка в кар'єрі при 28-и перемогах. А Мартінес здобув 43-тю звитягу при 10-и поразках і 2-х нічиїх.

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Автор: Артем Будрін