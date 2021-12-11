Український боксер вийде в ринг проти африканця в нетитульному поєдинку.

Український боксер Василь Ломаченко в Нью-Йорку проведе бій проти ганця Річарда Коммі. Поєдинок відбудеться рано вранці 12 грудня за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

Ломаченко - Коммі: де дивитися бій

Початок бою - орієнтовно о 06.00 ранку.

Василь Ломаченко

У Василя напевно все ще кровоточить всередині рана від прикрої поразки Теофімо Лопесу в жовтні минулого року. Українець програв одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси, зупинившись за крок від звання абсолютного чемпіона світу.

Після цього Ломаченко впевнено повернувся в ринг, нокаутувавши в яскравому поєдинку японця Масайоші Накатані. Українець блискуче впорався з суперником, який був значно габаритнішим.

Ломаченко не покинув легкий дивізіон, а вірить, що зможе повернути собі свої титули. Лопес, який відмовився дати реванш Василю, дуже багато "патякав" язиком, але карма його настигла і він не зміг захистити пояси, які відібрав у Ломаченка. Австралієць Джордж Камбосос-молодший побив Лопеса і забрав титули, якими володів українець.

Більше того, Камбосос зовсім не проти провести поєдинок з Ломаченком, але у боксі слова нічого не значать - обіцяють всі, а роблять одиниці. Втім, якщо Василь переможе Коммі, то точно буде знову десь в лідерах рейтингів легкої ваги. Якщо він це зробить ефектно - то нагадає всім, що він все ще топ, що з ним важливо провести бій кожному, хто хоче залишити спадщину після себе.

Врешті-решт, Камбосос може викликати на бій українця, адже це може бути грошовий поєдинок. Але потрібно обов'язково перемагати Коммі й вірити, що далі зірки на небі стануть успішно.

Бій проти Коммі стане для Ломаченка другим поспіль на профі-рингу, в якому не стоятиме жодних поясів. Для 33-річного Ломаченка це буде 18-й бій у профі. Українець виграв 15 разів (11 - достроково), а також два рази програв (Лопесу й Орландо Салідо).

Ломаченко - Коммі: прогноз букмекерів

Річард Коммі

Ганець насправді дуже класний боксер. Він не такий швидкий, як Ломаченко, але може "упіймати" одним ударом та вкласти на настил рингу. Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк припустив, що африканець може навіть нокаутувати Василя, а букмекери недооцінюють Річарда. Коммі теж програвав Лопесу (між іншим, Красюк пояснив це невезінням) у 2019 році.

34-річний Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва (українець Денис Берінчик 18 грудня проведе проти нього поєдинок), після чого захистив у протистоянні з Раймундо Бельтраном. В грудні 2019 року Лопес відібрав у Коммі пояс IBF.

Африканець у 2021 році нокаутував Джексона Мартінеса. Тобто і Ломаченко, і Коммі після поразок Лопесу провели по одному виграшному бою і тепер чекають на очну дуель.

Церемонія зважування

Обидва боксери вклалися в ліміт легкої ваги й показали ідентичну вагу.

Василь Ломаченко (Україна) - 60,9 кг

Річард Коммі (Гана) - 60,9 кг

Слова перед боєм

Василь Ломаченко:

"Коммі - сильний боєць. Я думаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. У Коммі є сила, міць, досвід. У нього велике серце".

Річард Коммі:

"За мною стоїть вся моя країна. Я знаю, що це буде нелегкий бій. Те, що сталося в бою з Теофімо Лопесом, залишилося в минулому. Я сприйняв це як чоловік. Поразки - це частина боксу, головне - повернутися. І я зумів зробити це потужно. Тому Лома вибрав мене для свого наступного бою".

Промо-ролик до бою

Автор: Артем Будрін