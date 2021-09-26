Олександр Усик і Ентоні Джошуа після бою / фото twitter.com/MatchroomBoxing
Новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик після бою зайшов у роздягальню до Ентоні Джошуа.
Відео в Instagram опублікував член команди Усика Сергій Лапін.
Усик приніс Джошуа чемпіонські пояси. "Це твої", - сказав українець.
Британець відповів йому: "Скоро побачимося". Усик, йдучи, сказав те ж саме.
Відзначимо, що Усик отримає нові пояси, які зроблять спеціально для нього, а ті, які були у Джошуа, залишаться йому на пам'ять.
Боксери також зробили спільне фото.
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.
- Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
- Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.