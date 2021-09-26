Олександр Усик переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександр Усик після бою зайшов у роздягальню до Ентоні Джошуа.

Відео в Instagram опублікував член команди Усика Сергій Лапін.

Усик приніс Джошуа чемпіонські пояси. "Це твої", - сказав українець.

Британець відповів йому: "Скоро побачимося". Усик, йдучи, сказав те ж саме.

Відзначимо, що Усик отримає нові пояси, які зроблять спеціально для нього, а ті, які були у Джошуа, залишаться йому на пам'ять.

Боксери також зробили спільне фото.

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Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар