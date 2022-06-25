Було зібрано 70 000 гривень.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко виставив свій пояс WBC Asia на аукціон. Лот був проданий за 70 тисяч гривень.

Про це повідомляє Tribuna.com.

27-річний киянин продав чемпіонський пояс на благодійному аукціоні, щоб допомогти сиротам з Донецької області. Родина з п'ятьма дітьми залишилася без мами, яку вбили російські окупанти.

Усі виручені кошти за пояс Сіренка вже перерахували 18-річному В'ячеславу Ялову з селища Верхньоторецьке Донеччини. Мати хлопця померла на його руках від травм, отриманих внаслідок вибуху російського снаряда. Юнак змушений доглядати за чотирма молодшими братами й сестричками.

"Славік, Данило, Тимур, Ніколетта та Олівія – діти, чию історію я дізнався з телевізійного сюжету. Радий, що моє бажання їм допомогти співпало з бажанням допомагати сім’ям, що постраждали від війни усім вам. Дякую вам. Дякую усім, хто допоміг провести цей аукціон та дізнатись про нього якомога більшій кількості людей", – написав Сіренко у соцмережах.

Нагадаємо, Сіренко свій останній бій провів проти свого співвітчизника Андрія Руденка в грудні 2021 року. Влад здобув перемогу технічним нокаутом. Сіренко - головний український супертяж після Олександра Усика.

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