"Ми не дарма переживали", - зазначив Віталій Кличко.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко, екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та український боксер Василь Ломаченко зустрілися в роздягальні Олександра Усика після його бою з Ентоні Джошуа.

Всі вони підтримували Усика в Лондоні.

Відео з'явилися в Instagram lomus_official і на сторінці Кличко.

На першому відео можна побачити, як легенди українського спорту спілкуються один з одним. Правда, відео було викладено без звуку.

На другому відео Шевченко каже: "Бій закінчився, ми виграли". Кличко додає: "Ми не дарма переживали, і все вийшло". Після цього в кадрі разом з ними з'являється Усик.

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.

Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

Автор: Антон Дудар