Зоряна компанія в роздягальні Усика / фото instagram.com/lomus_official
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко, екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та український боксер Василь Ломаченко зустрілися в роздягальні Олександра Усика після його бою з Ентоні Джошуа.
Всі вони підтримували Усика в Лондоні.
Відео з'явилися в Instagram lomus_official і на сторінці Кличко.
На першому відео можна побачити, як легенди українського спорту спілкуються один з одним. Правда, відео було викладено без звуку.
На другому відео Шевченко каже: "Бій закінчився, ми виграли". Кличко додає: "Ми не дарма переживали, і все вийшло". Після цього в кадрі разом з ними з'являється Усик.
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Усик - Джошуа: підсумки бою
- Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.
- Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.
- Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу.
- Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.
- Повідомлялося, що в контракті на цей бій був прописаний реванш на випадок перемоги Усика.