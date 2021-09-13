Хабіб Нурмагомедов прокоментував допис Василя Ломаченка.

Екс-чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов прокоментував публікацію українського боксера Василя Ломаченка в мережі.

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко розмістив фотографії зі своєї пробіжки по рідному Білгород-Дністровському.

"Ранкова 15-ка", - написав боксер.

Нурмагомедов залишив коментар під цим постом:

"Що може бути краще, ніж ранкова пробіжка по рідних місцях, по місцях, де ти народився, виріс і пройшло все твоє дитинство. Удачі тобі, Вася, і батькові здоров'я".

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Автор: Антон Дудар