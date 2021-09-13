Хабіб Нурмагомедов / фото REUTERS
Екс-чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов прокоментував публікацію українського боксера Василя Ломаченка в мережі.
На своїй сторінці в Instagram Ломаченко розмістив фотографії зі своєї пробіжки по рідному Білгород-Дністровському.
"Ранкова 15-ка", - написав боксер.
Нурмагомедов залишив коментар під цим постом:
"Що може бути краще, ніж ранкова пробіжка по рідних місцях, по місцях, де ти народився, виріс і пройшло все твоє дитинство. Удачі тобі, Вася, і батькові здоров'я".
Василь Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy
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Василь Ломаченко: останні новини
- У своєму попередньому бою українець 27 червня нокаутував японця Масайоші Накатані. Суддя зупинив поєдинок у дев'ятому раунді.
- Після цього Ломаченко закликав Теофімо Лопеса провести реванш.
- У новому рейтингу WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Ломаченко піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес.
- Сторона Лопеса висунула єдину умову Василю щодо реваншу. Але пізніше Лопес заявив, що не дасть реванш українцю.