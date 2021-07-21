Чемпіон світу підкреслив, що повинен серйозно поставитися до поєдинку з українцем.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа поділився своєю думкою про українського боксера Олександра Усика, який стане його наступним суперником.

Як передає BoxingScene, Джошуа порівняв Усика з Тайсоном Ф'юрі, поєдинок з яким у британця зірвався.

"Я був готовий до бою з Ф'юрі, але ми рухаємося вперед. У мене є новий претендент на титули, який так само чудовий, як Ф'юрі", - підкреслив Джошуа.

Британець зазначив, що Усика не можна недооцінювати:

"Я повинен серйозно поставитися до нього. Усик неодмінно активізується і прийме бій. Це те, що мені потрібно - серйозний суперник".

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Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.

20 липня стало відомо, що Усик і Джошуа підписали контракти на бій. Він відбудеться 25 вересня.

У контракт на цей поєдинок прописаний реванш на випадок перемоги Усика.

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Автор: Антон Дудар