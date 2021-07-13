Український чемпіон змінив імідж та в новому образі готуватиметься до бою з Ентоні Джошуа.

Всесвітньо відомий боксер Олександр Усик продемонстрував нову зачіску. Спортсмен виставив відеоролик у мережу, де йому наголо збрили волосся "під нулик".

Усик програв своєму спаринг-партнеру Даніелю Лапіну у відому дитячу гру "Ю-Зе-Фа". Також цю гру всі знають під назвою "Камінь-ножиці-папір". Усик сам сказав, що хто поступиться, той буде зобов'язаним прибрати все волосся зі своєї голови.

"Парі дорожче за гроші", - надрукував Олександр текст поруч з відео.

Нагадаємо, що сторона Усика близька до того, щоб підписати контракт на два бої з британським боксером Ентоні Джошуа.

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Автор: Артем Будрін