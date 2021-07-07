У контракт на бій внесено реванш на випадок поразки Ентоні Джошуа.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що український боксер може провести два бої з британським чемпіоном світу Ентоні Джошуа.

Про це Красюк розповів YouTube-каналу VideoBoxing.

"У контракті на бій питання реваншу прописане для Джошуа, оскільки він є чемпіоном за трьома версіями. Для нього це було основною умовою. Особливо, думаю, це пов'язано з досвідом дебюту на американському ринку - після бою з Енді Руїсом-молодшим питання реваншу стоїть дуже гостро", - сказав Красюк.

"Ми прописали можливість реваншу на фантастичних умовах для Олександра Усика. Думаю, що у нас буде можливість побачити два поспіль поєдинки Усик - Джошуа", - додав промоутер.

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Він також розповів про реакцію Усика на новину про прописаний реванш:

"Коли Усик почув про цю умову, то у нього настрій точно не зіпсувався. Він сказав: "Доведеться побити Антона двічі".

Красюк повідомив, що контракт може бути підписаний найближчим часом.

Бій Усик - Джошуа: головне

Довгоочікуваний бій між двома чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі зірвався, оскільки останнього суд зобов'язав провести реванш з Деонтеєм Вайлдером. Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій.

Таким чином, Джошуа проведе обов'язковий захист проти Олександра Усика. Українець у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Цим поясом володіє Джошуа.

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між Усиком і Джошуа.

На кону в поєдинку стоятимуть відразу чотири пояси чемпіона світу: WBO, WBA, IBF і IBO.

Найбільш вірогідною датою бою називають 25 вересня.

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Автор: Антон Дудар