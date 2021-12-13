Стів Вілліс має здібності артиста.

Американець Стів Вілліс працював у якості рефері в ринзі на бою між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.

Те, як суддя скалив свої зуби під час побиття Коммі, стало хітом в мережі.

Вілліс не лише рефері, а ще й заробляє на життя тим, що виступає як стендап-комік в клубах. Стів раніше також в ринзі показував свою кумедну міміку.

Ломаченко - Коммі: підсумки бою

Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Автор: Артем Будрін