Стів Вілліс (ліворуч) працював на поєдинку Василя Ломаченка та Річарда Коммі / фото twitter.com/trboxing
Американець Стів Вілліс працював у якості рефері в ринзі на бою між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.
Те, як суддя скалив свої зуби під час побиття Коммі, стало хітом в мережі.
Вілліс не лише рефері, а ще й заробляє на життя тим, що виступає як стендап-комік в клубах. Стів раніше також в ринзі показував свою кумедну міміку.
Lomachenko-Rigondeaux referee is the boss, Steve Willis. #LomaRigopic.twitter.com/y4oaJNDp1h— BPM Smith (@BPMSmith) December 7, 2017
Referee Steve Willis though 😂😂😂😂😂😂😂😂@premierboxing@PBConFOX#PBConFOX#ThurmanLopezpic.twitter.com/HysYBGldH5— Will Blackmon 🍷 (@WillBlackmon) January 27, 2019
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Ломаченко - Коммі: підсумки бою
- Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.
- Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.
- Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.
- Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.