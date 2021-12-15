Олександр Красюк дав свою оцінку вчинку Василя Ломаченка.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, висловився про скандал за участю Василя Ломаченка.

Цитує промоутера "Обозреватель".

"Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були "за" і "проти". Думаю, що це не сильно змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, будуть продовжувати його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причину", - сказав Красюк.

"Знаєте, існує два типи свідомості - свідомість бджоли і свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку і харчується пилком, а муха харчується... чимось іншим. Але вони всі існують в одній і тій же реальності. Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати? Ну вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально ставлюся", - додав Красюк.

Нагадаємо, що Ломаченко потрапив у новий скандал, намагаючись відповісти своїм хейтерам.

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Василь Ломаченко: скандал через відсутність українського прапора

Після перемоги над Річардом Коммі Ломаченко взяв у ринг прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського. Багато українців обурилися тим, що боксер не став святкувати перемогу з прапором України.

Зокрема, на адресу Ломаченка критично висловився Володимир Кличко.

Мер Білгород-Дністровського пояснив, чому Ломаченко був у рингу без прапора України.

Автор: Артем Будрін