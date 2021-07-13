Едді Хірн вбачає реальну причину у бізнес-пропозиціях, а не коронавірусі.

Промоутер Едді Хірн впевнений, що бій між суперважковаговиками Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером перенесений не через коронавірус.

42-річний менеджер для Boxing News 24 озвучив свою версію подій.

За словами Хірна, справжньою причиною зриву бою став не COVID-19, який діагностували у Ф'юрі, а низький відсоток продажу квитків.

"Боксери не змогли продати квитки. Ви можете зайти в інтернет і перевірити. За моєю інформацією, вони продали 25 чи 30 відсотків місць, що означає повний провал. Спортсмени не створили галасу, через що цифри PPV повинні були бути дуже низькі", - сказав Хірн.

Також Хірн помітив, що британські мовники скептично поставилися до можливості транслювати поєдинок. Як засіб для збільшення продажів пропонується додати кілька відомих бійців в андеркарті.

За чутками ЗМІ Ф'юрі склав позитивний тест на коронавірус. Журналіст Дан Рафаел повідомив, що британець встиг отримати першу дозу вакцини й очікував другу.

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24 липня у Лас-Вегасі Ф'юрі та Вайлдер мали вийти у ринг, але тепер новою орієнтовною датою бою є 9 жовтня.

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера у грудні 2020, але цього не трапилося.

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Автор: Артем Будрін