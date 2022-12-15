Артем Далакян проведе шостий захист чемпіонського титулу проти непереможеного костариканця.

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян свій наступний бій проведе проти Давіда Хіменеза з Коста-Рики.

Як повідомляє транслятор поєдинку BT Sport, поєдинок відбудеться 28 січня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Він пройде в андеркарті бою між Артуром Бетербієвим і Ентоні Ярдом в рамках шоу промоутерської компанії Френка Уоррена Queensbery Promotions.

Відео дня

У разі перемоги над костариканцем Артем Далакян підпише контракт з компанією Queensberry Promotions, яку очолює відомий промоутер Френк Уоррен. Про це заявив напередодні глава української промоутерської компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

"Якщо говорити про перспективу, то є наступна домовленість з британським промоутером: у разі, якщо Артем виграє у боксера Де Ла Хойї, він підпише спів-промоутерський контракт з компанією Queensberry Promotions і можливий бій за об'єднання титулів до кінця 2023 року", - сказав Юрій Рубан.

Нагадаємо, 34-річний Далакян завоював чемпіонський пояс WBA в 2018 році у бою з колишнім чемпіоном двох дивізіонів Брайаном Вілорією, перемігши одноголосним рішенням суддів.

Артем Далакян провів на профі-рингу 21 бій і у всіх здобув перемоги.

Останній раз Далакян виходив у ринг ще 20 листопада 2021 року, коли технічним нокаутом у дев'ятому раунді переміг Луїса Консепсьона з Панами. Це був п'ятий успішний захист титулу українцем.

Відзначимо, що Далакян всього вдруге в професійній кар'єрі буде битися за межами України. У 2018 році він у США переміг американця Брайана Віллорію.

30-річний Хіменес в 2021 році завоював вакантні титули WBC Latino і WBA Gold, а 16 липня цього року переміг американця Рікардо Сандовала в поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA. За підсумками поєдинку судді більшістю голосів віддали перемогу костариканцю.

На рахунку Давіда Хіменеса 12 перемог в 12 поєдинках, дев'ять з яких він виграв нокаутом.

Вас також можуть зацікавити новини: