Артем Далакян у Києві провів захист титулу / фото: xsport.ua
У суботу, 20 листопада, український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян технічним нокаутом переміг тимчасового чемпіона WBA Луїса Консепсьона. Бій пройшов на арені ACCO International в Києві.
З перших раундів українець діяв активніше, але Консепсьйон чинив опір. У п'ятому раунді Далакян двічі відправив суперника в нокдаун.
Друга половина поєдинку пройшла при домінуванні Далакяна. У дев'ятому раунді Артем обрушив шквал атак на Консепсьона, знову відправивши його в нокдаун, після якого команда панамця зняла свого бійця.
Огляд бою:
Напередодні поєдинку боксери показали однакову вагу.
Артем Далакян: п'ятий захист пояса
- Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018 році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велорію.
- Після цього українець провів чотири захисти титулу. Він перемагав Сірічана Тайєна, Грегоріо Леброна, Саравуту Таворнхама і Хосбера Переса.
- У поєдинку проти Переса Далакян зумів перемогти, навіть незважаючи на те, що провів більшу частину бою з переломом руки.
- Далакян провів на профі-рингу 21 бій і у всіх здобув перемоги. У Консепсьона - 39 перемог і 9 поразок.