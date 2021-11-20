Далакян у Києві достроково переміг панамця Консепсьона.

У суботу, 20 листопада, український чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян технічним нокаутом переміг тимчасового чемпіона WBA Луїса Консепсьона. Бій пройшов на арені ACCO International в Києві.

З перших раундів українець діяв активніше, але Консепсьйон чинив опір. У п'ятому раунді Далакян двічі відправив суперника в нокдаун.

Друга половина поєдинку пройшла при домінуванні Далакяна. У дев'ятому раунді Артем обрушив шквал атак на Консепсьона, знову відправивши його в нокдаун, після якого команда панамця зняла свого бійця.

Огляд бою:

Напередодні поєдинку боксери показали однакову вагу.

Артем Далакян: п'ятий захист пояса

Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018 році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велорію.

Після цього українець провів чотири захисти титулу. Він перемагав Сірічана Тайєна, Грегоріо Леброна, Саравуту Таворнхама і Хосбера Переса.

У поєдинку проти Переса Далакян зумів перемогти, навіть незважаючи на те, що провів більшу частину бою з переломом руки.

Далакян провів на профі-рингу 21 бій і у всіх здобув перемоги. У Консепсьона - 39 перемог і 9 поразок.

Автор: Володимир Медяник