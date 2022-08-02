Артем Далакян повинен провести бій проти костариканця Девіда Хіменеса.

Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов'язала українського чемпіона WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна провести черговий захист свого титулу.

Українець повинен провести бій проти непереможеного костариканця Девіда Хіменеса.

Як повідомив Ден Рафаель, боксери повинні домовитися про бій до 31 серпня. В іншому випадку будуть призначені боксерські торги.

34-річний Далакян завоював чемпіонський пояс WBA в бою з колишнім чемпіоном двох дивізіонів Брайаном Вілорією, перемігши одноголосним рішенням суддів. Відтоді українець провів п'ять успішних захистів титулу.

Останній поєдинок Артема відбувся 20 листопада минулого року. Далакян нокаутував у дев'ятому раунді колишнього чемпіона світу за версією WBA у другій найлегшій вазі Луїса Консепсьйона.

30-річний Хіменес в 2021 році завоював вакантні титули WBC Latino і WBA Gold, а 16 липня цього року переміг американця Рікардо Сандовала в поєдинку за статус обов'язкового претендента на пояс WBA.

Артем Далакян провів на профі-рингу 21 бій і у всіх здобув перемоги. На рахунку Девіда Хіменеса 12 перемог в 12 поєдинках, дев'ять з яких він виграв нокаутом.

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