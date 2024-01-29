У титулованого українського боксера народилася дочка, яку назвали Марією.

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик вчетверте став батьком.

Про це повідомив український ведучий Слава Дьомін у новому випуску на YouTube-каналі "Слава ПРО".

За словами Дьоміна, дружина титулованого боксера Катерина Усик в одному з пологових будинків Києва народила дівчинку вагою майже 5 кг і зростом 58 см. Подружжя назвало дочку Марією.

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Нагадаємо, Олександр і Катерина Усик разом виховують дочку Єлизавету, і синів Кирила і Михайла.

За інформацією Слави Дьоміна сини українського боксера зараз живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.

Додамо, що Олександр Усик зараз готується до історичного поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Переможець цієї битви стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, а також першим абсолютним чемпіоном королівського дивізіону в епоху чотирьох поясів.

Раніше стало відомо, що переможець бою Усик - Ф'юрі отримає спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу. Він буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

Бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого цього року в Саудівській Аравії.

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