Олександр Гвоздик вважає, що Артему Далакяну не можна недооцінювати суперника.

Екс-чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився своєю думкою про майбутній поєдинок володаря титулу WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна проти панамця Луїса Консепсьона.

"У Артема буде непростий поєдинок. На чемпіонському рівні прохідних боїв не буває в принципі. А тут ще досвідчений суперник, який мріє поміняти тимчасовий титул на повноцінний. Причому, розуміючи, що подібного шансу у нього вже може і не бути. Не забувайте, що Консепсьйон провів на професійному рингу майже вдвічі більше поєдинків, ніж Далакян", - сказав Гвоздик прес-службі Union Boxing Promotion.

Гвоздик підкреслив, що цей поєдинок дуже важливий для українського чемпіона:

"Для Консепсьона цей бій дуже важливий. Але не менш значний він і для Далакяна. Артему вже 34 роки і, якщо він хоче об'єднати кілька титулів в дивізіоні, слід поквапитися. Луїс - відмінний суперник, щоб ще раз заявити про себе, провести обов'язковий захист, убезпечити в разі перемоги пояс і думати про об'єднавчі бої".

Він також сказав, що Далакяну не варто недооцінювати суперника:

"Панамець - непогано навчений, характерний боксер, який добре б'є. З такими опонентами потрібно бути уважними з першої до останньої секунди кожного раунду. Звичайно, його заяви про бажання забрати пояс з України - частина шоу перед боєм, але недооцінювати Консепсьона явно не варто. В ідеалі Артему слід не просто перемогти, а зробити це дуже ефектно".

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Артем Далакян: п'ятий захист пояса

Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018 році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велорію.

Після цього українець провів чотири захисти титулу. Він перемагав Сірічана Тайена, Грегоріо Леброна, Саравуту Таворнхама і Хосбера Переса.

У поєдинку проти Переса Далакян зумів перемогти, навіть незважаючи на те, що провів більшу частину бою з переломом руки.

Далакян провів на профі-рингу 20 боїв і у всіх здобув перемоги. У Консепсьона - 39 перемог і 8 поразок.

Автор: Антон Дудар