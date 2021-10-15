Артем Далакян вийде на ринг у листопаді.

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян проведе захист свого титулу в поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Луїса Консепсьона.

Про це повідомляє прес-служба Union Boxing Promotion.

Бій відбудеться 20 листопада в Києві - у виставковому центрі АККО Інтернешнл.

Раніше команда Union Boxing Promotion виграла промоутерські торги на організацію бою в Україні.

Читайте такожВідомий український боксер проведе перший бій за півтора року

Панамець Консепсьйон - екс-чемпіон світу в двох різних вагових категоріях. На профі-рингу в його активі 39 перемог, а в пасиві - 8 поразок.

Артем Далакян: п'ятий захист пояса

Далакян завоював пояс чемпіона світу в 2018 році в США, перемігши одноголосним рішенням суддів Брайана Велорію.

Після цього українець провів чотири захисти титулу. Він перемагав Сірічана Тайена, Грегоріо Леброна, Саравуту Таворнхама і Хосбера Переса.

У поєдинку проти Переса Далакян зумів перемогти, навіть незважаючи на те, що провів більшу частину бою з переломом руки.

Автор: Антон Дудар