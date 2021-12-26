Український боксер вирішив зробити подарунок своєму батькові.

Не встиг вщухнути гнів співвітчизників на українського боксера Василя Ломаченка через відсутність національного прапора після перемоги над Річардом Коммі, як екс-чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO потрапив у новий скандал.

Василь Ломаченко відправив свої золоті олімпійські медалі з Пекіна-2008 і Лондона-2012 в російську майстерню "Крестик резной" в Костромі. Про виконання замовлення спортсмена російська компанія повідомила у себе в Instagram.

Як стало відомо, спортсмен вирішив зробити особливий подарунок своєму батькові Анатолію на 57-річчя. Для цього Ломаченко-молодший вирішив замовити в костромській майстерні хрестик, який був зроблений з олімпійського "золота". Василь відправив дві свої золоті нагороди в Росію, де від них відрізали маленькі частини для виготовлення унікального предмета.

Читайте також"Вони справжні патріоти, а їх тролять": російський боксер виступив на підтримку Ломаченка і Усика"Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли в світову історію спорту. З них виконаний натільний хрест для найближчої і дорогої людини – батька!

Нашому захопленню і повазі немає меж, Василь Анатолійович. Уклін Вам!" - написали в російській майстерні, з якою вже багато років співпрацює сімейство Ломаченко.

Василь Ломаченко: скандал через відсутність українського прапора