Наразі причина смерті боксера невідома.

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold у важкій вазі Пол Бамба (19-3, 18 KO) помер через шість днів після того, як здобув свій титул. Про це розповів менеджер боксера Не-Йо у своєму Instagram.

Як стало відомо, спортсмен помер у п'ятницю, 27 грудня, у віці 35 років. Наразі причина смерті Пола невідома.

"Він був затятим, але впевненим боксером із невпинними амбіціями досягти величі. Понад усе він був надзвичайною людиною, яка надихала багатьох своїм винятковим прагненням і рішучістю. Ми розбиті через його смерть і люб’язно просимо про конфіденційність і розуміння в цей важкий час, коли разом справляємося зі своїм горем", - написав менеджер.

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Що відомо про Пола Бамба

21 грудня пуерториканець отримав свій перший титул у кар'єрі, а саме WBA Gold у важкій вазі. Під час поєдинку про мексиканця Рожеліо Медіни Бамба виграв через відмову суперника продовжувати бій у шостому раунді.

Також після перемоги спортсмен викликав на поєдинок американського блогера Джейка Пола, який переміг Майка Тайсона у грудні.

Відомо, що Пол Бамба почав свою професійну кар'єру у 2021 році. Загалом він мав 22 поєдинки, з яких 19 виграв. Вже у 2024 році боксер побив рекорд Майка Тайсона за кількістю перемог нокаутом за рік, а саме 14 дострокових виграшів.

Останні новини боксу

Раніше ветеран війни Віктор Розовий різко висловився про українського боксера Олександра Усика після його тріумфального поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Він має негативне ставлення до Олександра та назвав його "п*тухом".

Водночас легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика у реванші з Ф'юрі. За його словами, Ф'юрі мав краще проявляти себе для того, аби вибороти перемогу.

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