Всі троє суддів дали однакові оцінки - 116-112 на користь українця.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв свій бій-реванш проти українця Олександра Усика, і заявив, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок". Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Як відомо, всі троє суддів дали однакові оцінки - 116-112 на користь Усика. При цьому Ф'юрі та його промоутер Френк Воррен впевнені, що британець зробив достатньо, щоб стати переможцем поєдинка.

"Судді зробили йому різдвяний подарунок. Я відчуваю, що виграв обидва бої. Я знаю, що мав нокаутувати його, але це бокс, і таке трапляється. У мене немає сумнівів, що я виграв цей бій", - заявив британець.

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Видання зазначає, що 36-річний Ф'юрі не відповів на жодне запитання на рингу після бою, вирішивши піти за лаштунки, де він зрештою поспілкувався зі ЗМІ і зазначив, що не шкодує про поразку.

У свою чергу промоутер британця Френк Воррен заявив, що розчарований результатом бою:

"Я приголомшений тим, як вони оцінили це".

Бій Усик - Ф'юрі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" присвятила нову марку перемозі Усика над Ф'юрі. Художник з міста Дніпро Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Загалом у продаж надійшли 420 тисяч марок.

У ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі і захистив титули WBO, WBA і WBC.

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