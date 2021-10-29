Роландо Ромеро образив українського боксера.

Непереможний американський боксер легкої ваги Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) висловився на адресу українця Василя Ломаченка.

У коментарі YouTube-каналу Boxtalk101 Ромеро висловив думку, що чемпіон світу Теофімо Лопес не повинен давати реванш Ломаченку.

"Чи повинен Теофімо дати Ломаченку реванш? Ні. Пішов він нах*й. Лома не заслужить реванш, якщо переможе Річарда Коммі, тому що грьобаний Тео побив їх обох (Коммі і Масайоші Накатані, - Прим.). Ви думаєте, грьобаний Лома нокаутує Коммі так само, як це зробив Теофімо? У Тео немає ніякої потреби з ним битися, у нього є більша риба. Якщо він поб'ється з ним знову, то це йому нічого не дасть", - сказав Ромеро.

"Не думаю, що перемога Ломаченка над Накатані була чимось особливим. Накатані ніколи не був чудовим боксером, його найкращою перемогою була перемога над Вердехо - грьобаним дуже маленьким бійцем", - додав він.

Ромеро також висловив думку, що Ломаченко не вміє продавати свої поєдинки:

"Грьобаний Ломаченко навіть не продає бої. Він не говорить по-англійськи. Якщо ти не володієш англійською або іспанською, то не продаєш бої".

Нагадаємо, Ломаченко 11 грудня проведе бій проти Коммі. Лопес у своєму наступному поєдинку захищатиме пояси проти Джорджа Камбососа-молодшого. Поєдинок запланований на 27 листопада.

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Ломаченко - Лопес: що було раніше

Зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю. Промоутер американця та українця сказав, що реванш може відбутися навесні 2022 року.

Однак потім Лопес заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.

Автор: Антон Дудар