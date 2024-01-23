В Японії відбувся поєдинок українця Артема Далакяна і японця Сеїго Акуї.

У вівторок, 23 січня, відбувся поєдинок українського чемпіона WBA в найлегшій ваговій категорії Артема Далакяна і обов'язкового претендента на титул Сеїго Акуї.

Бій пройшов на арені "Ryogoku Kokugikan" в Осаці (Японія).

Поєдинок Далакяна та Акуї тривав усі 12 раундів і завершився перемогою представника Японії одноголосним рішенням суддів (116:112, 117:111, 119:109).

Таким чином, Сеїго Акуї завоював чемпіонський титул WBA у найлегшій вазі. Для українця Далакяна це був сьомий захист пояса. Він володів чемпіонським титулом із 2018 року.

Повне відео бою Далакян - Акуі:

У послужному списку Артема Далакяна на професійному рингу 22 перемоги (15 нокаутом) у 23 боях. Ця поразка стала першою у кар'єрі 36-річного українського боксера. Японець Акуї провів свій 22 бій на профі-рингу. На його рахунку 19 перемог, дві поразки та одна нічия.

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