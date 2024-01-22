На церемонії зважування Артем Далакян виявився на півкілограма легше суперника Сейіго Акуї.

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі українець Артем Далакян і обов'язковий претендент Сейіго Акуї пройшли церемонію зважування. Обидва боксери вклалися в необхідні вагові рамки (50,8 кг.). Українець на вагах показав 50,3 кг, його суперник – 50,8 кг.

Українець прибув до Японії на поєдинок минулого тижня. Акуї так прокоментував майбутній бій: "Я щиро ціную, що чемпіон приїхав захищати свій титул до мене в країну. Я хотів би присвятити цю битву людям в Україні, а також людям в районі Ното [де стався землетрус і загинуло приблизно 200 осіб]", — заявив Акуї.

Спочатку боксери повинні були битися в андеркарді поєдинку Такума Іноуе-Джервін Анкахас 15 листопада в Токіо. Однак бій був перенесений на невизначений термін через травму, отриману Іноуе-молодшим.

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36-річний Далакян завоював титул чемпіона світу в 2018 році. Останній бій Артем провів у січні 2023 року проти костариканця Давида Хіменеса. Поєдинок тривав усі 12 раундів, судді одноголосним рішенням віддали перемогу українцю.

36-річний Далакян провів на професійному рингу 22 бої, всі виграв (15 нокаутом). Після завоювання титулу WBA в 2018-му році, провів 6 успішних захистів.

У свою чергу, 28-річний Акуї провів 21 бій на профі-рингу, в яких здобув 18 перемог, зазнав 2 поразки і один бій звів внічию.

Де дивитися бій Далякан-Акуї

Поєдинок Далакяна і Акуї відбудеться у вівторок, 23 січня, в японському місті Осака. Бій буде показаний в ефірі телеканалу Xsport. Початок трансляції - об 11.00 за київським часом.

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