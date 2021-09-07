Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні.

Опубліковано проморолик майбутнього бою між українським боксером Олександром Усиком і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа.

Відповідне відео показав транслятор бою телеканал Sky Sports.

На відео демонструються кадри з попередніх боїв за участю Усика і Джошуа.

Усик - Джошуа: перед боєм

Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.

Всі квитки на цей бій були продані за добу.

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Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він вперше став в 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Олег Давигора