Боксер Олександр Усик прочитав власний вірш, присвячений Дню Незалежності України, який відзначається сьогодні, 24 серпня.
Відео було опубліковано в спільному акаунті Усика з Василем Ломаченком lomus_official.
"Рідненька, хочу привітати тебе з Днем народження. Вчора написав для тебе невеликі рядки", - сказав Усик.
Вірш Усика:
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"Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна - матір рідна моя.
Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,
Ти для нас усіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила
І я буду молитись, щоб в теплі ти була".