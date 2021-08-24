Боксер Олександр Усик присвятив вірш Україні.

Боксер Олександр Усик прочитав власний вірш, присвячений Дню Незалежності України, який відзначається сьогодні, 24 серпня.

Відео було опубліковано в спільному акаунті Усика з Василем Ломаченком lomus_official.

"Рідненька, хочу привітати тебе з Днем народження. Вчора написав для тебе невеликі рядки", - сказав Усик.

Вірш Усика:

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"Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна - матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

Ти для нас усіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

І я буду молитись, щоб в теплі ти була".

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Автор: Антон Дудар