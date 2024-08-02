Вихід до півфіналу означає, що навіть у разі поразки українець отримає "бронзу".

Україна гарантовано здобуде третю медаль на Олімпійських іграх-2024 завдяки перемозі Олександра Хижняка у чвертьфіналі ваги до 80 кг. Він виграв поєдинок 1/4 фіналу і вийшов у півфінал.

Суперником українця у чвертьфіналі був Вандерлей Перейра з Бразилії. Хижняк виграв на записках усіх суддів (5:0).

Суперником Хижняка в півфіналі 4 серпня стане або Турабек Хабібуллаєв з Узбекистану, або Арлен Лопес із Куби.

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За регламентом змагань, спортсмени, які проходять до півфіналу, гарантують собі щонайменше "бронзу", тоді як для "золота" їм потрібно здобути ще дві перемоги на турнірі.

Олімпійські ігри-2024 - медалі українців

Українська феттовщиця Ольга Харлан виборола бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. У матчі спортсменка здолала представницю Південної Кореї Чої Сібін - 15:14. Це була перша медаль для України на Олімпійських іграх-2024. За місце у фіналі Харлан змагалася з француженкою Сарою Бальцер, другою у світовому рейтингу. Українка зазнала поразки - 7:15.

Сергій Куліш у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох позицій з 50 м у фіналі став другим і виборов срібло. Він змагався з китайцем Лю Юкуном. Останній і став переможцем із результатом 463,6 бала. Куліш із 461,3 балами посів друге місце.

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