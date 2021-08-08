Український рефері Павло Василинчук випередив колег з Польщі та США.

Український рефері Павло Василинчук отримав солідну нагороду. Нашого співвітчизника визнали найкращим суддею боксерського турніру на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Про це повідомляє Федерація боксу України з посиланням на оргкомітет Олімпіади.

Василинчук, котрий родом з міста Чернівці, був єдиним представником України серед 36 суддів, які обслуговували боксерські поєдинки у Токіо.

Павло провів 10 поєдинків у якості рефері в Токіо безпосередньо на рингу, а також 32 бої українець судив як член суддівської бригади.

Василинчук став першим українцем, якого нагородили почесним статусом найкращого судді Олімпіади.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін