Павло Василинчук є арбітром міжнародної категорії / фото facebook.pasha.vasylynchuk
Український рефері Павло Василинчук отримав солідну нагороду. Нашого співвітчизника визнали найкращим суддею боксерського турніру на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Про це повідомляє Федерація боксу України з посиланням на оргкомітет Олімпіади.
Василинчук, котрий родом з міста Чернівці, був єдиним представником України серед 36 суддів, які обслуговували боксерські поєдинки у Токіо.
Павло провів 10 поєдинків у якості рефері в Токіо безпосередньо на рингу, а також 32 бої українець судив як член суддівської бригади.
Василинчук став першим українцем, якого нагородили почесним статусом найкращого судді Олімпіади.