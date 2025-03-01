Олександр Усик неоднозначно відповів на запитання про пояс для Трампа.

Український боксер Олександр Усик заявив, що всі його чемпіонські пояси, включно з поясом за версією WBC, перебувають у нього вдома. При цьому спочатку він відповів, що не знає, який саме пояс президент України Володимир Зеленський взяв із собою на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

А потім усе ж сказав, що це якийсь спеціальний пояс.

"Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу", наголосив Усик у коментарі для usykaa_fans, будучи на святкуванні 15-річчя доньки Єлизавети.

Ба більше, можна побачити, що пояс, який Усик подарував Зеленському на День Незалежності 2024 року, відрізняється від того, що його привезли на зустріч із Трампом. Шкіряною частиною - пояс для Трампа з одного боку зроблений у кольорах прапора США, з іншого - у кольорах прапора України.

Оригінальний пояс не містить його ім'я та прізвище, а також відрізняється головний напис: на оригінальному виробі - "World Champion" (Чемпіон світу), на поясі для для Трампа - "Undisputed" (Незаперечний).

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Раніше УНІАН повідомляв, що Усику залишилося всього кілька боїв до завершення кар'єри боксера. Він особисто заявив про це, підкресливши, що почувається відмінно.

Крім того, британський промоутер Френк Воррен назвав умову, за якої може відбутися "мегабой" Усик-Дюбуа. За словами промоутера, цей бій буде логічним і найбільшим, який можна організувати.

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