Зокрема до цього переліку увійшов і український боксер.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик створив уявну футбольну команду зі світових боксерів. Зокрема український боксер взяв участь в розважальному челенджі від DAZN. Під час нього українцю запропонували уявити, кого з боксерів він би запросив, якби мав свою футбольну команду, передає boxingukraineboxing.

Усик мав обрати п'ятьох спортсменів, з якими він хотів би вийти на футбольне поле.

"Ломаченко, тому що він гарний футболіст, він схожий на Мессі. Тайсон Ф'юрі. Голкіпер - Дерек Чісора. Менні Пак'яо. І я - тому що це моя команда", - зазначив український боксер.

Відомо, що Усик в липні 2023 року підписав контракт з житомирським "Поліссям". Тоді команда здобула право грати в українській Прем'єр-лізі.

Також на початку 2022 року спортсмен зіграв за житомирську команду та вийшов на заміну в матчі проти рівненського "Вереса".

Олександр Усик - останні новини

Відомо, що 19 липня відбудеться поєдинок між Олександром Усиком і Деніелем Дюбуа за кілька чемпіонських титулів. Зокрема британський боксер пообіцяв відправити Усика на пенсію.

Також він відповів, чи вважає бій 19 липня останнім для Усика:

"Ймовірно, можливо, так, я вийду туди, щоб завдати якомога більше шкоди. Ці речі відбуваються не просто так, і я просто буду готовий відібрати в нього титули. Але всі ці речі відбуваються не просто так".

Водночас батько Тайсона Ф’юрі спрогнозував переможця матчу Усик-Дюбуа. Він висловив упевненість у перемозі британського спортсмена. За його словами, Дюбуа зараз "на коні", в той час як Усику вже під 40 років.

"Олександр вже не буде колишнім боксером після поєдинків з Тайсоном, моя думка, що Дюбуа виграє цей реванш", - запевнив Джон Ф’юрі.

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