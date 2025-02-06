Востаннє українець Олександр Гвоздик виходив на ринг у червні 2024 року.

Український боксер Олександр Гвоздик потрапив до десятки найкращих бійців у напівважкій вазі.

Відповідний рейтинг представив авторитетний журнал The Ring. Колишній чемпіон (20-2, 16 КО) посів сьоме місце у списку. Очолює рейтинг представник країни-агресорки РФ – Дмитро Бівол.

Рейтинг найкращих боксерів у напівважкій вазі:

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Дмитро Бівол,

Девід Бенавідес,

Джошуа Буатсі,

Ентоні Ярд,

Альберт Рамірес,

Каллум Сміт,

Олександр Гвоздик,

Девід Моррелл,

Віллі Гатчінсон,

Імам Хатаєв.

Зазначимо, що востаннє українець Олександр Гвоздик виходив на ринг у червні 2024 року. Тоді він зустрівся з американцем Давідом Бенавідесом. Бій тривав 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь американця.

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Боєць надважкої вагової категорії з Конго Мартін Баколе заявив, що він би переміг українця Олександра Усика, якби вони зустрілися на рингу. За його словами, це був би важкий бій, але він зміг би здолати українського боксера в шостому раунді.

У січні британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення своєї кар'єри після того, як двічі програв українцю Олександру Усику. Спочатку він поступився у бою за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі, а потім – за титули WBC, WBA Super, WBO, IBO і The Ring.

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