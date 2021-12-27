Олександр Усик виховує двох синів - Кирила і Михайла.

Український боксер Олександр Усик показав фото зі своїми синами - Кирилом і Михайлом.

Знімки з'явилися в Instagram.

Усик вийшов з дітьми на вулицю, щоб позайматися спортом. На одному з селфі Кирило тримає футбольний м'яч. Відомо, що син боксера займається футболом у київському клубі "Лівий берег".

На іншому фото Усик позує з Михайлом в боксерських стійках.

Відзначимо, що молодшому синові боксера, Михайлу, в січні виповниться сім років. Старшому, Кирилу, в лютому буде дев'ять.

Усик і його дружина Катерина також виховують дочку Єлізавету, якій 11 років.

Нагадаємо, нещодавно Усик розповів, чи дивляться його бої дочка і сини.

Зараз Усик відпочиває, оскільки поки що невідомо, коли відбудеться його наступний бій, яким, швидше за все, буде реванш з Ентоні Джошуа.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш