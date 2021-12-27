Український боксер Олександр Усик показав фото зі своїми синами - Кирилом і Михайлом.
Знімки з'явилися в Instagram.
Усик вийшов з дітьми на вулицю, щоб позайматися спортом. На одному з селфі Кирило тримає футбольний м'яч. Відомо, що син боксера займається футболом у київському клубі "Лівий берег".
На іншому фото Усик позує з Михайлом в боксерських стійках.
Відзначимо, що молодшому синові боксера, Михайлу, в січні виповниться сім років. Старшому, Кирилу, в лютому буде дев'ять.
Усик і його дружина Катерина також виховують дочку Єлізавету, якій 11 років.
Нагадаємо, нещодавно Усик розповів, чи дивляться його бої дочка і сини.
Зараз Усик відпочиває, оскільки поки що невідомо, коли відбудеться його наступний бій, яким, швидше за все, буде реванш з Ентоні Джошуа.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрітися в рингу.