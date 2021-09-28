Дочка Олександра Усика Єлизавета була присутня на поєдинку з Ентоні Джошуа.

Новий чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відповів на питання про те, чи дивляться його діти поєдинки за його участі.

Про це Усик розповів під час своєї прес-конференції.

Український боксер разом з дружиною Катериною виховують 11-річну Єлизавету, 8-річного Кирила і 6-річного Михайла.

"Дочка дуже сильно переживає. Я розмовляв з нею в день бою з Джошуа, бачив, що вона сильно переживає. Вона дивилася перший і другий, здається, раунди. Потім вона кудись пішла, ходила-ходила і прийшла начебто до восьмого. Вона ходила з моєю мамою. Мама взагалі не дивиться. Вона в записі потім дивиться з ранку, коли вже знає результат", - сказав Усик.

"Сини мої вже спали. Кирило вранці прокинувся, включив і подивився сам. Міша, не знаю, дивився чи не дивився. Думаю, що подивився", - додав боксер.

Боксер відповів на питання про те, як ставиться до цього:

"Як до цього ставлюся? А як до цього поставишся, якщо є інтернет, спілкування в школі? Вони про це розмовляють, вони це бачать. Я нормально до цього ставлюся. Ми спілкуємося з цього приводу. Знаю, що вони дуже переживають. Не хотілося б, звичайно, щоб переживали, але це частина мого життя, моя робота".

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Усик також розповів, як спілкувався з Кирилом про бій з Джошуа:

"Перед підписанням контракту з Джошуа, я лежав у Кирила в кімнаті, ми розмовляли. Він запитує: "А ти з Ентоні Джошуа будеш боксувати?". Я кажу: "Звідки ти знаєш?", він відповів: "Та у нас в школі розмовляють про це, в інтернеті пишуть". Я відповів, що, напевно, так. Він такий: "Ммм... Я думаю, ти виграєш". Я його запитав, що мені потрібно зробити для цього, він сказав, що мені потрібно сильно потрудитися".

Олександр Усик: бій з Джошуа

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Він також повернув в Україну пояси, якими раніше володів Володимир Кличко.

Вже відомо, що боксери проведуть реванш.

27 вересня Усик повернувся після бою в Україну - в аеропорту його зустрічали вболівальники.

Автор: Антон Дудар