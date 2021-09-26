Олександр Усик / фото REUTERS

Новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що багато хто не хотів, щоб він переміг Ентоні Джошуа.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання репортера iFL TV про те, що багато хто сумнівався в його перемозі.

"Мені взагалі без різниці, що люди думають. Знаю, що багато хто не хотів цієї перемоги. Але мені взагалі без різниці. У Бога інші плани", - сказав Усик.

У коментарі Behind The Gloves Усик підкреслив, що не звертає увагу на критиків:

"Я не звертаю уваги на те, що говорять люди. Я повторюся, що мені все життя багато чого говорять, що у мене нічого не вийде, що мені не варто цього робити. Я просто не слухаю, я глухий для таких людей".

Також Усик записав відеозвернення до вболівальників - він подякував і тим, хто його підтримував, і тим, хто не підтримував:

"Дорогі друзі, я дуже вас всіх сильно люблю. За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра".

Читайте також"Скоро побачимося": Усик зайшов у роздягальню до Джошуа після бою (відео)

Усик - Джошуа: що говорили після бою

Автор: Антон Дудар