Український боксер висловився про підтримку людей.

Новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що багато хто не хотів, щоб він переміг Ентоні Джошуа.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання репортера iFL TV про те, що багато хто сумнівався в його перемозі.

"Мені взагалі без різниці, що люди думають. Знаю, що багато хто не хотів цієї перемоги. Але мені взагалі без різниці. У Бога інші плани", - сказав Усик.

У коментарі Behind The Gloves Усик підкреслив, що не звертає увагу на критиків:

"Я не звертаю уваги на те, що говорять люди. Я повторюся, що мені все життя багато чого говорять, що у мене нічого не вийде, що мені не варто цього робити. Я просто не слухаю, я глухий для таких людей".

Також Усик записав відеозвернення до вболівальників - він подякував і тим, хто його підтримував, і тим, хто не підтримував:

"Дорогі друзі, я дуже вас всіх сильно люблю. За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра".

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Усик - Джошуа: що говорили після бою

Усик після бою заявив, що поєдинок пройшов так, як він і припускав, а також присвятив перемогу родині та Богу.

Джошуа заявив: "Вітаю переможця, відмінна робота. Що пішло не так? Ми просто зазнали поразки, але все повернемо. Починаючи з дев'ятого раунду я не міг бачити - око було закрите. Насправді, це був хороший досвід. При всій повазі я не був здивований тим, яким був Усик в бою. Він був легше, темп у нього був хороший, але він все одно пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше".

Промоутер британця зазначив, що цього вечора Усик був краще.

Зірки боксу поділилися своєю думкою про поєдинок Усика і Джошуа.

Автор: Антон Дудар